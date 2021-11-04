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Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

#Kütahya#Polis#Silah
Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli 9 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il dışından silah getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Kütahya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Rize, Antalya ve Kırıkkale'de belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 6 bıçak, 358 fişek ve üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu CD ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#Kütahya#Polis#Silah

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