Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına aracılık edilmesi ve yasa dışı bahse teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 84 şüpheli belirlendi.

5 İLDE İKİ AYRI YASA DIŞI BAHİS YAPILANMASI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerden 69'unun Kütahya'da, 9'unun Burdur'da, 2'sinin Antalya'da, 3'ünün Eskişehir'de ve 1'inin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdiklerine yönelik bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin örgüt lideri, 13'ünün örgüt yöneticisi, 17'sinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlendi.

Haberin Devamı

BANKA HESAPLARINDA YAKLAŞIK 14,9 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca da el konuldu.

Şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla 23 Ekim 2026 tarihinde saat 07.00'de Kütahya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında Kütahya'da 64, Burdur'da 9, Antalya'da 1 ve Eskişehir'de 2 şüpheli olmak üzere toplam 76 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.