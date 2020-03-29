Kütahya' İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kayseri'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Dünyanın her ülkesinden gelen turistlerinde beğendiği şehre dair gezilecek yerler nerelerdir?

Kütahya'nın ilçeleri nedir ve Kütahya hangi bölgededir? Soruların yanıtlarını sizlere özel derledik.

Kütahya, ünlü 17. yüzyıl gezginlerinden ve sayılı nesir yazarlarından olan Evliya Çelebi'nin doğum yeri olması bakımından da turizm potansiyeli yükselen şehirlerdendir. Tarihi ve mimari yapıları ile şehre gelenleri memnun eden şehir, modern ve eski zamanları çarşıları, sokakları, müzeleri ve parkları ile en güzel şekilde yansıtmaktadır.

Kütahya İlçeleri

Kütahya'nın ilçeleri; başta merkez olmak üzere Simav, Tavşanlı, Gediz, Domaniç, Altıntaş, Emet, Hisarcık, Aslanapa, Şaphane, Çavdarhisar, Dumlupınar, Pazarlar olarak sıralanabilir.

Kütahya Hangi Bölgede?

Kütahya, Ege Bölgesi'nde yer alır. İç Batı Anadolu bölümünde bulunmaktadır. Sahip olduğu eşsiz zenginlikler içeren tarihi, kültür dokusu, sıcak su merkezleri, tabi güzellikler ve meşhur Kütahya çinilileri ile görülmeye değer bir şehrimizdir.

Kütahya Gezilecek Yerleri

Kütahya; ormanları, müzeleri, tarihi mimari eserleri, kaplıcaları ve daha birçok tarihi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğraması ve hayatta bir kere bile olsa görmesi gereken şehirlerdendir. Bu tarihi yerleri ve doğal güzelliklerden en dikkat çekenleri şöyle sıralayabilirsiniz.

1- Domaniç Ormanları: Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Domaniç Ormanları, Kütahya'nın yemyeşil bitki örtüsünü göstermektedir. Dünyada sadece bu ormanlarda görülen ağaç türleri vardır. Dolayısı ile nadir türleri bünyesinde barındırır. Bu türleri görmek için dünyanın çeşitli köşelerinden insanlar, bilim adamları bölgeye gelmektedir.

2- Zafer Tepe Anıtı: Kurtuluş Savaşı'nın en şiddetli çatışmaları şahit olan bu bölgede 1972 senesinde bu anıt yapılmıştır.

3- Aizanoi Antik Kenti: Efes ile Penkalas ırmağının iki yakasında kurulmuştur. Bu antik kent adını su perisi Erota ile efsanevi kral Arkas'ın birleşmesinden ortaya Azan isimli mitolojik kahramandan almaktadır. Aizanoi Antik kenti, Frigya'ya bağlı yaşayan Aizanitislerin ana yerleşim yeri olmuştur. Antik kent, Kütahya'ya 57 kilometre uzaklıktadır.

4- Dönenler Mevlevihanesi: Mevlevi kültürünün en önemli üçüncü merkezi olarak kabul edilmektedir. Dış mimarisi kadar iç dekorasyonu ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Detayları ile mistik bir çekim gücüne sahiptir.

5- Kütahya Saat Kulesi: Şehrin simgelerinden biridir. İki katlı bir mimariye sahiptir.

6- Kütahya Kalesi: Antik çağlardan günümüze yerleşimin olduğu Hisar tepesinde yer almaktadır. Evliya Çelebi'ye göre yetmiş burca sahip olan Kütahya kalesi, üç bölümden oluşur. Bu bölümler; Kale-i Sagir, Kale-i Bala ve dış surlardır. Bizans, Roma, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun izleri görülmektedir. 19. yüzyılın sonlarında Kütahya Valisi Fuat Paşa'nın yaptırmıştır.

7- Kütahya Çinili Cami: Türkiye'de ve dünyada benzeri olmayan Kütahya Çinli Cami, hem dış hem iç mimari özellikleri ile hayranlık uyandırmaktadır. Kütahya çinicilik sanatının da en güzel örneklerini taşımaktadır.

8- Kütahya Çini Müzesi: Kent merkezinde bulunur. Kütahya Çini Müzesi, çini üzerine açılan ilk müze olma özelliğine sahiptir. Müzede 14. yüzyıldan bu yana yapılan çiniler sergilenmektedir. Müzede sergilen eserler büyük bir beğeni toplamaktadır.

9- Mızık Çamı: Domaniç ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Domur köyde bulunur. Tarihi bir ağaçtır. Yöre halkı tarafından kutsal sayılan bu ağaç tabiat haricinde tahribat görmemiştir. Bu ağaç, Karaçam türündendir.

10- Sera Kütahya Avm: 2012 yılında açılmıştır. Kütahya'nın alışveriş merkezidir. Fast food, sinema, tekstil mağazaları ve restoranları ile Kütahya'nın dinamik noktalarından biridir.