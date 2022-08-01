Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kütahya - Eskişehir karayolunda iki TIR çarpıştı, trafik kilitlendi

#Kütahya#Eskişehir#Kaza
Kütahya - Eskişehir karayolunda iki TIR çarpıştı, trafik kilitlendi

Kütahya - Eskişehir karayolunda iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya - Eskişehir karayolunun 5. kilometresinde aynı yönde seyreden 45 YB 0013 ve 43 BA 091 plakalı iki TIR çarpıştı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yoğun olan güzergahtaki trafik durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kaza nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda fabrikaya işe gitmeye çalışan binlerce çalışan işine geç kaldı.

Kütahya - Eskişehir karayolunda iki TIR çarpıştı, trafik kilitlendi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Eskişehir#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı