Kütahya - Eskişehir karayolunda iki TIR çarpıştı, trafik kilitlendi

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya - Eskişehir karayolunun 5. kilometresinde aynı yönde seyreden 45 YB 0013 ve 43 BA 091 plakalı iki TIR çarpıştı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yoğun olan güzergahtaki trafik durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kaza nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda fabrikaya işe gitmeye çalışan binlerce çalışan işine geç kaldı.