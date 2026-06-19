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Kütahya!da iş kazası! Makara devrilen iskele çöktü; 2'si ağır, 4 işçi yaralı

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#Kütahya#İnşaat#Kaza
Kütahyada iş kazası Makara devrilen iskele çöktü; 2si ağır, 4 işçi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 17:48

Kütahya’da inşaat halindeki binada makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı’nda bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; makaranın devrilmesi sonucu, 4 işçinin bulunduğu iskele çöktü. İşçiler 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kütahyada iş kazası Makara devrilen iskele çöktü; 2si ağır, 4 işçi yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerini yaptığı işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), Kütahya Şehir ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı. İşçilerden Türkoğlu ve Sarı’nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kütahya#İnşaat#Kaza

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