Kütahya 18 saat, Manisa 13.5 saat yandı

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Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında önceki gün 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede rüzgârın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın nedeniyle Küreci köyü boşaltıldı. Yangına havadan müdahale, dün gece boyunca gece görüşlü helikopterlerle yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopterler de çalışmalara katıldı. 28 helikopter, 6 uçak, 75 arazöz, 25 su taşıma aracı, 35 itfaiye, 6 dozer ve 850 personel ile müdahale edilen yangın dün 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın bölgesindeki çalışmaları takip eden Kütahya Valisi Ali Çelik ise “Yanan orman varlığımız ciddi manada ciğerimizi yaktı. Ormanlar bizim akciğerlerimiz, yaşam alanlarımız. Küçük ihmallerde dahi çok büyük sonuçlar da oluyor. Ormanları korumak için getirilen kısıtlamalara herkesin riayet etmesi büyük önem taşıyor. Yangının bu bölgede etkilediği alan 270 hektar. Soğutma çalışmaları bittikten sonra net bir etki alanı tespit etmek mümkün hale gelecek” dedi.





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Manisa’nın Akhisar ilçesi, Kırsal Hasköy Mahallesi’ndeki otluk alanda önceki gün 17.30 sıralarında çıkan yangın da tam 13.5 saat sonra dün 07.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Çaltıkçukur Mahallesi’ndeki 6’sı metruk 7 ev ile 1 metruk okul yangında zarar gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Yangın Hasköy Mahallesi’ndeki dere yatağından başlamış. Çıkış nedeninin piknikçiler ya da atılan bir sigara izmaritinden olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Akşam saatlerinde Aydın’ın Söke ilçesinde Argavlı mahallesindeki ormanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan söndürme çalışması yapılan yangın hızla büyüdü. Alevlere geceboyu müdahale edildi.

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Sakarya Adapazarı’nda da 60 dönüm orman yandı. Bağlar Mahallesinde 15.30’da çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.