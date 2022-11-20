Kusur kimin? Cihangir patlamasını 7. rapor da çözemedi

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İstanbul Cihangir’deki Safir Apartmanı’nın Pınar Arslantürk’e ait olan en üst katındaki dairede 12 Haziran 2016 günü büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar simitçi Feridun Yükseltürk’ün ölümüne neden oldu. Üzerine klima düşen 3 çocuk babası taksici Veysi Bulut ise yatağa bağımlı hale geldi. Patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı ortaya çıktı.

İLK KARAR BOZULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daire sahibi Pınar Arslantürk, doğalgaz tesisatını yapan Polatser firmasının yetkilisi Murat Savaş Polat ile İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’e dava açtı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Murat Savaş Polat ile Pınar Arslantürk’ün beraatine, iki İGDAŞ teknisyeninin ise 3’er yıl 4’er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Bu karar Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından bozuldu.

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KUSUR ORANLARI NE

Bozma kararının ardından dava silbaştan görüldü. Mahkeme bu kez Murat Savaş Polat ile Pınar Arslantürk’e 2.5’ar yıl, İGDAŞ teknisyenlerine ise 3 yıl 4’er ay ceza verdi. Tüm taraflar bu karara da itiraz etti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi kararda kusur oranlarının tespit edilmediğine karar vererek bu dosyayı da bozdu ve kendisi görmeye başladı. Olayla ilgili 7’nci kez hazırlanan 19 Ekim 2022 tarihli bilirkişi raporunda, özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen daire sahibi Pınar Arslantürk ve doğalgaz firması yetkilisi Murat Savaş Polat asli kusurlu bulundu. İlk iki yargılamada ceza verilen İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir ise kusursuz bulundu.

KABUL ETMİYORUZ

Bilirkişi raporunun dava dosyasına girmesinin ardından İstanbul BAM 19’uncu Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, Bulut ve Yükseltürk ailesinin avukatları ile sanık Pınar Arslantürk’ün avukatı Mahmut Öztürkler raporu kabul etmediklerini söyledi. Sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’in avukatı raporu ise kabul ettiklerini belirtti. 19’uncu Ceza Dairesi sanık avukatlarının rapora ve son savunmalarına ilişkin beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Taksici Veysi Bulut’un avukatı Hasan Pilavcı, raporun kendilerini şoke ettiğini belirterek “Bu raporla müvekkillerimin adalete olan güvenleri bitmiştir. Sözün ve de adaletin bittiği yere gelinmiştir” dedi.