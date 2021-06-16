Kuştepeli 'Aşı Ana' tüm mahalleyi aşıya götürdü

Dün aşıya olan yoğun talebi yerinde izlemek için İstanbul’da tura çıktık. Aşı turumuzda Şişli Etfal Hastanesi’nin bahçesinde kalabalık bir grupla karşılaştık. Kuştepe’den aşı olmak için gelmişlerdi. Konuşmak istediğimi söyleyince içlerinden biri 54 yaşındaki Lale Türlü’yü işaret edip, “Aşı Ana konuşsun” dedi. Biz de hemen kulak verdik... Aşı Ana Lale Türlü, bir otelde temizlikçi olarak çalışıyor.

SEFERBERLİK BAŞLATTI

Otel çalışanları için aşı hakkı açılınca, patronuna giderek aşı olmak istediğini söylüyor. Otelde ilk aşılananlardan biri oluyor. Otel çalışanlarından gönüllü olmayanların tümünü de ikna ederek aşı olmalarını sağlıyor. Daha sonra da mahallede seferberlik başlatıyor. İnternetten komşuları için randevu alıyor, aşı olmak istemeyenleri ikna ediyor, onlarla bizzat hastaneye kadar gidiyor. Adı da mahallede Aşı Ana’ya çıkıyor.

KORONADAN ÇOK KORKTUM

‘Aşı Ana’ kendisini şöyle anlatıyor: “Çok titiz biriyim. Evimde, mahallemde, iş yerimde temizliğe çok dikkat ederim. Koronavirüs ilk çıktığında çok korktum. Maskemi hiç çıkartmadım. Çocuklarıma da hiç çıkarttırmadım. Sonra aşı Türkiye’ye gelince hemen oldum. Çalışma arkadaşlarımı, ailemi, mahallemden insanları da ikna ettim. Hepsiyle hastaneye gidip aşı olmalarını sağladım. Artık sayısını unuttum ama 30’dan fazla kişidir. Benimle birlikte oğlum da yardımcı oluyor. Mahalleden kim aşı olmak istiyorsa önce bizim eve geliyor. Herkes aşısını olmalı, bu hastalığı ancak böyle yenebileceğiz.”

AŞI OLANA YEMEK ISMARLIYOR

Kuştepe’de aşı olmak isteyip randevu almayı beceremeyen soluğu Aşı Ana’nın yanında alıyor. Seyhan İnce de onlardan biri. “Allah ondan razı olsun” deyip anlatıyor: “Mahalledeki herkes Aşı Ana sayesinde aşısını olacak. Randevu almayı beceremeyen ona gidiyor. Biz de beceremeyince ona gittik. Sağolsun yardımcı oldu. Buraya kadar da geldi bizimle. Aşı olmak istemeyenlerle konuşur, ikna eder. Aşı olana yemek ısmarlar, cebine 3-5 kuruş sıkıştırır. Aşı Ana bu işi çözecek.”

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