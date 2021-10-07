Kuştepe'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Haberin Devamı

Şişli Kuştepe'de genel asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Durdurulan araçlar polis köpeği ile didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimler kapsamında havadan drone ile de görüntü alındı.