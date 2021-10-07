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Kuştepe'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

#Narkotik#Asayiş#Kuştepe
Kuştepede drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli Kuştepe'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar polis köpeği eşliğinde didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

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Şişli Kuştepe'de genel asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Durdurulan araçlar polis köpeği ile didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimler kapsamında havadan drone ile de görüntü alındı.

Kuştepede drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

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#Narkotik#Asayiş#Kuştepe