Kuştepe kapanı

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Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı ve 7 yerde sabit uygulama noktası kuruldu. Mahalleye girmek isteyen tüm araçların yanı sıra yayaların da üzeri didik didik arandı. Polisler Kuştepe’nin tüm ara sokaklarına da girdi. Narkotik Şube Müdürü Göksel Önder ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da bizzat ekiplerin başında bulundu. Operasyonun ilk gününde 1705 kişi, 584 araba, 295 motosiklet kontrolden geçirildi. Mahalle sakinleri ise “Bu uygulamalardan çok memnunuz” dedi.