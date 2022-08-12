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Kuştepe kapanı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Kuştepe Kapanı
Kuştepe kapanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe’den uyuşturucuyu tamamen silmek için kapan operasyonu başlattı.

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Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı ve 7 yerde sabit uygulama noktası kuruldu. Mahalleye girmek isteyen tüm araçların yanı sıra yayaların da üzeri didik didik arandı. Polisler Kuştepe’nin tüm ara sokaklarına da girdi. Narkotik Şube Müdürü Göksel Önder ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da bizzat ekiplerin başında bulundu. Operasyonun ilk gününde 1705 kişi, 584 araba, 295 motosiklet kontrolden geçirildi. Mahalle sakinleri ise “Bu uygulamalardan çok memnunuz” dedi.

Kuştepe kapanı

Kuştepe kapanı

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#İstanbul#Şişli#Kuştepe Kapanı

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