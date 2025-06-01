Kuştepe Çocuk Korosu Darülaceze’de konser verdi... 7’den 77’ye şarkılar...

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Roman sakinleriyle tanınan Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi, bu kez bambaşka bir hikâyeyle gündemde. Emniyet Teşkilatı’nın yürüttüğü örnek proje, Kuştepe’nin yetenekli çocuklarını müziğin ışığıyla buluşturdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nin koordinasyonunda yürütülen ve “Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar” projesi kapsamında kurulan “Kuştepe Çocuk Korosu” bayram öncesi Darülaceze’de verdikleri mini konserle gönülleri fethetti. Yaklaşık 35 çocuktan oluşan koro, Şişli Kaymakamlığı’nın düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOROSU

Koroya katılan 11 yaşındaki Almina Gümüşsu, “Hayatımda yaptığım en güzel işti. Dünyanın en güzel korosuydu. Burcu abla ve Bahadır abi (polis memurları) bize çok yardımcı oldular” dedi. Çocukların eğitim sürecinde yer alan polis memuru Burcu İstanbullu Dildar, projede yer alan çocukların özenle seçildiğini belirterek “Darbuka, klavye, klarnet çalan çocuklarımız vardı. Daha çok hevesli olanları aldık. Çocuklarımızla haftada iki gün, ikişer saat çalıştık. Tamamen gönüllüyüz. Çevik Kuvvet ve Şişli Emniyet Müdürlüğü’nden arkadaşlarımızla birlikte çocukların hayatına dokunmak istedik” diye konuştu.





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KONSERVATUVARA GİDEN YOL

Kuştepeli çocuklara konservatuvarın yolunu açan koronun mimarlarından biri de Şişli Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu Müdürü Nilgün Kalmuk. Çocukların sanata olan ilgisinin tesadüf olmadığını ifade eden Kalmuk, “Okulumuzda sabit müzik koromuz var ve çocuklarımız bu alanda oldukça yetenekli. Kuştepe, Roman profili yüksek bir mahalle. Müziğe ilgileri doğal. Bu projeyle birlikte yetenekleri daha görünür oldu. Önceki yıllarda bu projeye katılan bazı öğrencilerimiz güzel sanatlar liselerine girdi. Hâlâ kendileriyle görüşüyoruz” diyerek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

VALİ GÜL: EN ANLAMLI KONSERLERDEN BİRİ

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İstanbul Valisi Davut Gül de “Polis memurlarımızın bu önemli faaliyeti bizim için çok değerliydi. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, sakinlerimizin memnuniyeti her şeye değerdi. Herhalde burada yapılmış en anlamlı konserlerden biriydi” dedi. Vali Gül, konserlerin devam edeceğini de söyledi.