Küstah mektuba tokat gibi cevap

İstanbul Eyüpsultan’da, olay tarihinde 17 yaşında olan Timur Cihantimur, 1 Mart 2024’te yol kenarındaki 3 ATV tipi araca çarparak Oğuz Murat Aci’nin (29) hayatını kaybetmesine 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Eylem Tok, olaydan sonra oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı. Tok, ABD’nin Boston şehrinde tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla mektup gönderdi. Eylem Tok, mektupta kaza gecesi yaşananlara dair polis ve bilirkişi raporları dikkate alınmadan yapılan eksik, hatalı ve önyargılı yorumların bir linç kampanyasına dönüştüğünü, olay olduğunda aklıyla değil annelik içgüdüsüyle hareket ederek çocuğunu korumaya çalıştığını öne sürdü. Eylem Tok, kaza yerine gitmediğini, telefon almadığını, polisin aranmasına engel olmadığını ayrıca yasal varislerle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini de mektubunda dile getirerek “O gece benim oğlum da bir çocuktu... Ve ben sadece onu korumak istedim. Belki eksik kaldım, belki yanlış yaptım... Bunun muhasebesini her gün, her gece yapıyorum. Biz kimseye bilerek ya da isteyerek zarar vermedik” dedi.

‘ÇOCUK DEDİĞİN 21.30’DA YATAKTA OLUR’

Ölen Murat Aci’nin babası Özer Aci, mektuptaki ifadelere sert tepki gösterdi. Özer Aci şunları söyledi: “Duruşma günü yaklaştığı için kamuoyunda aileyle anlaştık gibisinden algı yaratmaya çalışıyor. Anlaşma manlaşma yok. Annesi mektupta ‘Oğlum çocuktu’ diyor, bu çocuk değil miydi benim oğlumu öldüren? Bu çocuk değil miydi 21.30’da yatakta olması gerekirken gece 23.30’da kaza yapıp benim oğlumu öldüren, kazayı yaptıktan sonra 112’yi arayacağına ‘Adem abi Adem abi, adam ölüyor’ diyen? Benim evladım 81 dakika sonra ambulansla hastaneye götürülüyor, sen evladını 2 saat içinde yurtdışına kaçırıyorsun. Belki erken gitseydi, belki sen oğlunu polise ya da başkasına emanet edip oğlumun yarasına parmak bassaydın, hastaneye yetiştirseydin belki benim oğlum şu an hayattaydı, senin de oğlun katil değildi. Bunun mücadelesini veriyorum. Senin evladın evlat da orada ölüme terk ettiğin evlat, evlat değil mi? Onun bir annesi yok mu? 1.5 yaşında yetim kalan torunumun annesi yok mu? O çocuk babasız kalmadı mı? Bunların izahı, bunların telafisi yok.

Eylem Tok ve oğlu kaçtıkları ABD’de tutuklandı.

‘İNŞALLAH ABD’DE DAHA DA YATAR’

Ancak hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi diyor mektupta. Bir de senin düşündüğün gibi mi gelişecekti. Amerikan vatandaşı çocuğunun izini kaybettirecektin, yok böyle bir dünya. Benim de tam düşündüğüm gibi gitti. ‘Gel ülkene teslim ol’ dedim, gelmedi, eli kelepçeli gelecek. 2 yıla yakındır Amerika gibi bir ülkede hapiste yatıyor. İnşallah biraz daha kalır orada cezasını çeker çünkü bizim ülkemizde 15 yıl ceza alsa 4.5 yıl yatacak. Biz de cezalar çok az. Bir birey olarak kanun değiştirecek gücüm de yok. Yetkililere sesleniyorum. Bu suçların artmaması için bu cezaların ağırlaştırılması gerekiyor.

Helalleştik diyor. Ne helalleşmesi. 1.5 yaşındaki çocukla ne uzlaştın. Şu an 3 yaşında olan çocuğa, ‘Ben senin annene babanın kan parasını ödedim’ mi dedin. Bu mektupta evlat kaybetmiş, acılı bir anneye karşı bir satır vicdan, bir satır gözyaşı, bir satır acıma duygusu, merhamet var mı? Halen ‘benim evladım’ diyor. Al evladını başına çal. Katil yetiştirdin. Sen gerçek anne olsaydın oğlumu ölüme terk etmezdin. Bu mektubu bir avukat yazmış, onun önüne verilmiş. Bir anne yazmamış bu mektubu. Bir erkeğin yazdığını düşünüyorum.”

‘TORUNUMU EN SON EYLÜLDE GÖRDÜM’

Geçen sene para alma konusundan sonra gelinlerinin telefonlara çıkmadığını belirten Özer Aci, “1.5 yıl oldu torunumu doğru dürüst görmüş değilim. En son 21 Eylül 2025’te doğum günü vardı. Anaokuluna gizlice gidip onun doğum gününü kutladım. Hediyemi verdim. Daha da göremedim. 3 yaşında oldu. Torunumu görebilmek için dava açtım. İnşallah dava sonunda mahkeme kararıyla çocuğumuzu görebileceğiz. Oğlumuzdan geriye bir tek o kaldı. Ne yazık ki evlat kaybeden biz, torun görmeyen biz” dedi.

Acılı baba Özer Aci, Eylem Tok’un mektup aracılığıyla algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

Oğuz Murat Aci’den geriye bu fotoğraf kaldı.