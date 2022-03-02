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Küstah harita için Altun’dan mektup

#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#CBS News#Harita
Küstah harita için Altun’dan mektup

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD’li CBS News televizyonuna tepki olarak uyarı mektubu gönderdi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Altun, gazete yönetimine bir uyarı mektubu yazarak bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi. Altun mektubunda şunları kaydetti: “CBS News televizyonunun, Türkiye’nin en büyük şehri olan ve 1453’ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.

İZAHAT VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz.”

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#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#CBS News#Harita

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