Kuşluk namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Kuşluk namazı kaç rekat? Konuyla ilgili Diyanet bilgileri

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Kuşluk, güne ait bir zaman dilimi ve Arapça'da duha olarak bilinir. Kuşluk namazı da nafile namazlardan biridir. Peki kuşluk namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır? İşte detaylar...

Kuşluk namazı ne zaman kılınır?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Kuşluk namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).