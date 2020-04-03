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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Kuşların camını kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıkan sürücüye ceza

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Kuşların camını kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıkan sürücüye ceza
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AVCILAR'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye 132 TL ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşım araçları üzerinde 'Yarı yarıya' yolcu taşınıp taşınmadığını ön plana alan denetim yaptı. Ambarlı Mahallesi'ndeki denetimler sırasında kurallara aykırı olduğu belirlenen araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Denetim noktasına otomobili ile gelen Mustafa Çürük'ü durduran polisler, ehliyet ve ruhsatını isteyerek ceza tutanağı düzenledi. Erkek kuaförü olduğunu, koronavirüs tehdidi nedeniyle 1 haftadan bu yana dışarı çıkmadığını, otomobili de yıkamaya götürmek üzere çalıştırdığını söyleyen Çürük'e görevliler, "Önünü göremiyorsun kaza yaparsın" dedi. Mustafa Çürük, "Yıkamaya götürüyorum. İsterseniz hemen buradakine gireyim" dedi ancak cezadan kurtulamadı. Mustafa Çürük'e trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 132 TL para cezası uygulandı. Çürük, ceza makbuzunu cebine koyarken, "Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım? Aracı yıkamaya götürürken yakalandım" dedi. Mustafa Çürük, camının kirli olduğunu, önünü tam olarak göremediğini de kabul ettiğini söyledi.

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