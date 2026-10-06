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Kuşları vahşice katledip görüntüleri sanal medyada paylaşmıştı: Yusufcan Turay tutuklandı

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#Kuş Katliamı#Yusufcan Turay Tutuklandı#Sanal Medya Vahşeti
Kuşları vahşice katledip görüntüleri sanal medyada paylaşmıştı: Yusufcan Turay tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 12:54

Antalya, Alanya'da kuşlara yönelik işkence görüntüleriyle büyük tepki çeken Yusufcan Turay, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sanal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti.

Kuşları vahşice katledip görüntüleri sanal medyada paylaşmıştı: Yusufcan Turay tutuklandı

O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı.

Kuşları vahşice katledip görüntüleri sanal medyada paylaşmıştı: Yusufcan Turay tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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#Kuş Katliamı#Yusufcan Turay Tutuklandı#Sanal Medya Vahşeti

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