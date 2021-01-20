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GeriGündem Ankara'da şoke eden olay! Kuşları ölen çift, peş peşe felç geçirdi, anne ve babasını öyle gören kızları bayıldı
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Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Ankara'da şoke eden olay! Kuşları ölen çift, peş peşe felç geçirdi, anne ve babasını öyle gören kızları bayıldı

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Ankara'da şoke eden olay! Kuşları ölen çift, peş peşe felç geçirdi, anne ve babasını öyle gören kızları bayıldı
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Ankara'da yaşlı bir çift, evde besledikleri kuşun ölümüne çok üzüldü. Çift, yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören kızları da bayıldı. Yere yığılıp kalan aileyi gören komşuları doğal gaz zehirlenmesi sanıp polisi aradı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olay Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. Olay, baba Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı. Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı.

Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

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