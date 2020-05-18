Kuşlar yuvaya döndü

Kars’ın Arpaçay ilçesinde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Kuyucuk Gölü’nün 2 yıldır tamamen kuruduğunu anımsattı.



YÜZDE 80’İ SUYLA KAPLANDI



Kars Valiliği’nce Kuyucuk Gölü’ne ‘can suyu’nun verilmesi için çalışma yapıldığını anlatan Çoban, “Yerin 100 metre altından su çekerek göle pompayla su veriyoruz. Bu pompa günde 16 saat çalışıyor ve saniyede 27 litre su bırakıyor. Son yağmurlarla Kuyucuk Gölü’nün yüzey alanının yüzde 80’i suyla kaplanmış durumda, 25-30 santim su derinliğini elde etmiş durumdayız" dedi.



En son yaptıkları sayımda 57 türden 2 bin 187 kuşu gölde gözlemlediklerini dile getiren Çoban, “Göl, göçmen kuşlar için çok önemli besin istasyonu niteliğinde. 233 kuş türü var ve bunlardan sadece 18 türü burada ürüyor. Sonbaharda gölün en iyi su tuttuğu haliyle 40 binden fazla kuş buranın üstünde oluyor ki dünyada bu kadar küçük olmasına rağmen bu kadar kuşu barındıran başka bir yer yok” diye konuştu.