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'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaymış! Kamera kayıtları yakalattı

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#Antalya#Kepez#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:26

Antalya'da girdikleri evde çelik kasadaki 800 bin lira ile 3 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını çalan 5 şüpheli, polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin 2 ay önce cezaevinden çıktığı, çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı öğrenildi.

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Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. D.E. polise, kendisinin olmadığı sırada evine giren hırsızların, çelik kasasındaki 800 bin lira ile 3 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 'Kuşçu' lakaplı E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu tespit eden ekipler, Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.G.'yi Mersin'de, diğer 4 şüpheliyi ise Antalya'da yakaladı. Şüphelilerin üzerinde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, D.E.'ye ait ziynet eşyalarından bazıları Adana'da bulunarak muhafaza altına alındı.

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Kuşçu kafesten çıktı mesajını yaymış Kamera kayıtları yakalattı

GAZETECİLERE TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınan şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. E.G., kendisini iki kolundan tutan polislerin arasında basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı. Bu esnada ayağından terlikleri savrulan E.G., yalınayak ekip otosuna götürüldü. Terliği götüren bir polis memuru, "Bu kimin" diye sordu. E.G.'nin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine polis memuru, terliği ekip otosunun içine attı. E.G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

 

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#Antalya#Kepez#Hırsızlık

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