Kuşatmak istiyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da Şehir Hastanesi açılış töreninde özetle şu mesajları verdi: “Dünyanın yaşadığı dönüşüm, koronavirüs salgının etkisi ile fevkalade hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele bu küresel değişim sürecinden bağımsız değildir. Türkiye, tıpkı bir asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye’den Akdeniz’e ve Kafkaslara kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo Türkiye’nin açık kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır.

BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ

Bu oyunu çok önceden gördük. Bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçirdik. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ çıkışımızla küresel sistemi adeta bloke edenlere bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak, sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler. Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken, yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Karabağ işgalden kurtuluncaya kadar mücadele sürecektir.”

YARGI 6-8 EKİM’İN HESABINI SORUYOR

Erdoğan, Konya İl Teşkilatı’nın düzenlediği yemekte ise Kobani soruşturmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini teröre tahsis edenler aynıdır. Hesap sorulmayan her zulüm yeni zulümlere davetiye çıkarır. Yargımız nasıl FETÖ’cülerden 15 Temmuz’un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor. Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere muhakkak varacağına inanıyorum.”