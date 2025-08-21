Kuşadası'ndan Sisam Adası'na yüzerek geçmek için hazırlık yapan kaçak göçmen yakalandı

Haberin Devamı

Kuşadası Jandarma Komutanlığı ve Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye görevine çıktı.

Ekipler, bölgede yaptıkları kontrolde, H.A. isimli kaçak göçmenin can simidi ve paletle yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında olduğunu tespit etti.

H.A, yakalandı. Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.