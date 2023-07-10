×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kuşadası'nda yolunu kesen eski sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kuşadası#Cinayet
Kuşadasında yolunu kesen eski sevgilisini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 16:45

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldüren Esra A. (37) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Esra A.'nın polisteki ifadesinde, "Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Resmi nikahlı eşinden 4, başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrenince ayrılmak istediğimi söyledim. Beni 3-4 kez darbetti, beni, kızımı ve annemi öldürmekle tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı hafif ticari araçla kesildi. İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.

Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuşadasında yolunu kesen eski sevgilisini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı

Durumu ağır olan Teksögüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

Haberin Devamı
İlgili HaberKarara rağmen takibi bırakmadı öldürüldüKarara rağmen takibi bırakmadı öldürüldüHaberi görüntüle

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU

Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı. Ben de bunun üzerine yaptığım araştırmada resmi nikahlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim. Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darbetti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulanamamıştım. Ancak dayanamayıp, emniyete giderek şikayetçi oldum. 2,5 ay önceki şikayetim üzerine Mustafa'ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu. Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

Kuşadasında yolunu kesen eski sevgilisini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay gönü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kuşadası#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol