Kuşadası'nda yılın ilk buluşması gerçekleşti! 'Bu durum bizim için de sürpriz oldu'

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Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Kocagöl kumsalında dün gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Mehmet Kaya ve arkadaşları, kumsalda caretta caretta yavrularının olduğunu gördü. Yaklaşık 100 metrekarelik bir alana dağılan yavruların turistik işletmelerin yapay ışıklarına doğru yöneldiğini fark eden Kaya, durumu EKODOSD'a bildirdi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Mehmet Kaya'ya yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağlamaları için bilgi verdi. Ardından bulundukları yürüyüş yolundan dikkatlice toplanan yavrular, suya yakın bir yere bırakılıp, denizle buluşmaları sağlandı.

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Bugüne kadar Kuşadası'nda 6 caretta caretta yuvası tespit ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kocagöl’deki yuvadan yavruların çıkması bizim için de sürpriz oldu. Çünkü yuvadan haberdar değildik.