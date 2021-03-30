Kuşadası'nda yaya kaldırımları kırmızıya boyandı

Yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğuna dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bir etkinlik düzenlendi. Kuşadası'nda da yapılan etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sarı renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyadı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in katılımıyla İnönü Caddesi'nde gerçekleşen çalışmada belediye ekiplerine Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğrencileri de eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube polislerinin vatandaşlara uygulamayla ilgili bilgilendirmede bulunmasıyla sona erdi.

'BİLİNÇLİ OLMALARI GEREKİYOR'

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bugün, kırmızı çizgimizi geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizle özellikle trafik kazalarına dikkat çekmek için çiziyoruz. Bu işin en büyük sorumluluğu devletimizde. Fakat vatandaşlarımızın da işin bilincinde olmaları gerekiyor" diye konuştu.

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