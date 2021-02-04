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Gündem
Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Kuşadası'nda villaya Hint keneviri operasyonu: 1 gözaltı

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Kuşadası'nda villaya Hint keneviri operasyonu: 1 gözaltı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir villaya polisin düzenlediği operasyonda, 40 kök Hint keneviri ile kenevir yetiştirmekte kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından dün villaya operasyon düzenlendi. Adreste yapılan incelemede, bodrum katında Hint keneviri yetiştirilmesi için sera düzeneği kurulduğu tespit edildi. Odalarda yapılan aramada ise saksılar içinde boyları 30 ile 50 santimetre arasında değişen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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