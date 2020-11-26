Kuşadası'nda, Türk karasularına geri itilen 27 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasılarına itildikleri öğrenilen ve kendi imkanlarıyla Dipburun mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkan sığınmacıların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.



Ekipler, 27 sığınmacıyı bulundukları bölgeden aldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.