Kuşadası'nda ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

İhbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 6 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile 10 fişek ele geçirildi. D.K. ile R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.