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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Kuşadası'nda ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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Kuşadası'nda ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İhbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 6 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile 10 fişek ele geçirildi. D.K. ile R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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