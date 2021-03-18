Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier için harekete geçildi! Özel ekip telefon sinyalini takibe aldı

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Ergier, iş yerine gitmeyince mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den bir gün boyunca haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

CEP TELEFONU SİNYALİ SON OLARAK KİRAZLI MAHALLESİ'NDEN GELMİŞ

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ergier'in oturduğu İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, cep telefonu sinyalini takibe aldı. Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiğini belirleyen ekipler, çalışmaları, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde yoğunlaştırıldı. AKUT'un 7, AFAD'ın ise 4 kişilik personel ile destek verdiği arama- kurtarma çalışmaları. 2 dron ve 2 arama- kurtarma köpeğiyle sürüyor.

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