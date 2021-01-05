Kuşadası'nda iğrenç olay! 14 yaşındaki kız anlattı, biri avukat 6 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan birinin avukat olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 14 yaşındaki S.K.'ya 6 kişinin cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti.
Polis, psikolog eşliğinde S.K.'nin ifadesini aldı. S.K. ifadesinde Kuşadası'nda avukatlık yapan M.M.K. ile 5 kişinin adını verdi.
Harekete geçen polis, S.K.'nin ifadesi doğrultusunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerini ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan ailesinin S.K. hakkında bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
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