Kuşadası'nda hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan, Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aranan M.K. isimli şüpheliyi kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Gözaltına alınan M.K. jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.