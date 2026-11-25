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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Dünyada yaklaşık 900, Türkiye kıyılarında ise 120 kadar Akdeniz fokunun kaldığı tahmin ediliyor. Kuşadası'ndaki fok da besinin bol olduğu ve avlanmanın kolaylaştığı marina bölgesine sık sık uğramaya başladı" dedi.

Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde bulunan marinada, önceki gün saat 21.00 sıralarında yürüyüşe çıkanlar, denizde yüzen bir Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde, Akdeniz fokunun beslenmek için balık ararken suyun altına dalıp, çıktığı anlar yer aldı. Akdeniz fokunun dünyadaki nüfusunun yaklaşık 900, Türkiye kıyılarında ise 120 olduğunun düşünüldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan, Doğu Atlantik'te ise Portekiz Madeira Adası ve Moritanya'nın, bu türün en önemli yaşam alanları içerisinde yer aldığını belirtti.