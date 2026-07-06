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Kuşadası’nda denize giren 3 kişi boğuldu

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#Kuşadası#Boğulma#Aydın
Kuşadası’nda denize giren 3 kişi boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 01:35

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Sevgi Plajı’nda denize giren Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ve İlkay Özcan (54) boğularak hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişinin de hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

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Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’nda, gün içerisinde boğulma vakaları yaşandı. Dalgalı denizde açığa sürüklenen vatandaşları gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişi, çevredeki diğer vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

Tedavi altına alınan çok sayıda kişiden durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ile İlkay Özcan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

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Kuşadası’nda denize giren 3 kişi boğuldu

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#Kuşadası#Boğulma#Aydın

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