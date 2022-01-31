Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a silahlı saldırı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Dünyada bir ilk olacak Rusyaya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...Dünyada bir ilk olacak! Rusya'ya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...#Tiktok
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlarAkılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!#Koronavirüs
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Minik Asiyeden sevindiren haber Taburcu olduMinik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu oldu#Asiye Ateş
Uzun Kovid yaşayanların kâbusu… Her şey lağım ve çürümüş et kokuyorUzun Kovid yaşayanların kâbusu… 'Her şey lağım ve çürümüş et kokuyor' #Uzun Kovid
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'#Sinan Akçıl
Miamide sürpriz nikah Ünlü mankenin mutlu günü...Miami'de sürpriz nikah! Ünlü mankenin mutlu günü...#Aleyna Tilki
Önce şaka sandı ama... Yıkıldılar Acı haberÖnce şaka sandı ama... Yıkıldılar! Acı haber#Elektrik
HABERLERGündem Haberleri

Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a silahlı saldırı

#Oğuzhan Turan#Kuşadası #Aydın
Kuşadasında Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turana silahlı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan (49), sabah saatlerinde belediye otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. Harun Ö. (46), tarafından gerçekleştirilen saldırıda Turan yara almadan kurtuldu. Turan'a 4 el ateş ettiği belirlenen Harun Ö., olaydan sonra polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası Belediyesi hizmet binasının altında bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracını park ettikten sonra Harun Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Turan, olaydan yara almadan kurtulurken, Harun Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Belediye Başkan Yardımcısı Oguzhan Turan'a 4 el ateş edildiğini, birinin araca, 3'ünün ise duvara ve yere isabet ettiğini belirledi. Ekipler tarafından her yerde aranan Harun Ö., daha sonra polise gidip teslim oldu. Gayrimenkul işi yaptığı öğrenilen Harun Ö.'nün sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kuşadasında Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turana silahlı saldırı


'TEHDİT VE ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası ilçe yönetiminin katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, şunları söyledi:

"Sağlığım, sıhhatim yerinde. Daha önce de çeşitli tehditler aldığımı basın yoluyla sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise fiili olarak bir saldırıya maruz kaldım. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak şantaja, tehdide, rant ve çıkar sağlamaya çalışan çevrelere karşı gelmeyi sürdüreceğiz ve bu tip organize kötülüklere geçit vermeyeceğiz. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a yapılan saldırıyı kınadıklarını ve hiçbir zaman ranta izin vermediklerini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Turan#Kuşadası#Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ