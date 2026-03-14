Kuşadası’nda Başkan’a gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet ve irtikap’ soruşturma kapsamında Adana, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında dün sabah saatlerinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı ve Şehir Plancısı Meral Celep, eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal gözaltına alındı. Gözaltılarla birlikte eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Günel’in gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak ‘Rüşvet’ ve ‘İrtikap’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13.03.2026 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avukatlık mesleğine, haksızlığa karşı adalet duygusuyla başladım. Hayatta insanın kendini savunması da varmış. Şimdi anlıyorum ki mücadelem sadece haksızlığa karşı değil, kötülüğe ve kötüye karşı da olacak” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bülent Tezcan da sosyal medya hesabından Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki göstererek “Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.