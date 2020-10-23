Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan sorgulamada isminin A.K. olduğu tespit edilen kişinin Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak", Elazığ 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet" ve Kuşadası Polis Merkezi Amirliği'nce ise "Güveni Kötüye Kullanmak" suçlarından arandığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.K. ifadesinin alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Camiatik Mahallesi Anıt Sokak üzerinde durdurulan İ.C.Y. isimli kişinin, Kuşadası 4 Asliye Ceza Mahkemesi'nce Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.