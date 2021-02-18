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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın) (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Kuşadası'nda ağaçları soğuktan korumak için elyafla kapladılar

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Kuşadası'nda ağaçları soğuktan korumak için elyafla kapladılar
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Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, soğuk havalar ile dona karşı ilçe genelinde ağaçları, elyaf ile kapladı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonzai ağaçlarını havalar ısınana kadar koruyacaklarını söyledi.

Kuşadası’nda hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi, sıcağı seven Akdeniz bitkilerini tehdit etmeye başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Marmara’nın ardından Ege Bölgesi’nde de etkili oldu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kent genelinde bitki örtüsünü korumaya başladıklarını anlattı.

Suvarı, kent genelinde yaptıkları çalışma ile daha çok Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonzai ağaçlarını elyaf ile kaplayıp dondan zarar görmelerini önlemeye çalıştıklarını söyledi. Kuşadası'nda yeşilin her türünün önemli olduğunu ifade eden Suvari,"Yeşil alanları artırmak için çaba sarf ettik. Bugüne kadar kentimizde, 15 yeni park alanı yaptık.13 yeşil alanı yeniledik. Hava sıcaklıkları normale dönene kadar önlemlerimiz devam edecek" dedi.

Kuşadasında ağaçları soğuktan korumak için elyafla kapladılar

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