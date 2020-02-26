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KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Kuşadası'nda 34 kaçak göçmen yakalandı

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Kuşadası'nda 34 kaçak göçmen yakalandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Davutlar Mahallesi açıklarında, geçen pazartesi günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, açıkta gördüğü lastik botu durdurdu. Botta, 29'u Suriye, 5'i Kongo uyruklu toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 10 kadın ile 17 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçaklar, karaya getirildikten sonra Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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