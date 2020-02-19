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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

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Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin hava filtresine gizlenen 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye İstanbul plakalı bir otomobille yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu uyuşturucuyu getirecek otomobili takibe aldı. Otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Aşil' ve 'Ateş' eşliğinde otomobilde yapılan aramada hava filtresi boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis, araçtaki Afgan uyruklu G.C., Kırgız uyruklu O.N ile Türk vatandaşı N.G'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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