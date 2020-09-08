Kuşadası'nda 29 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Kuşadası'nın Karaova Sahili'ne 8 Temmuz'da caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası yumurta bıraktı. Durumu fark eden çevre sakinleri yetkililere haber verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Aydın Şube Müdürlüğü uzmanları, deniz kaplumbağasının yuvalama alanını korumaya aldı. Etrafı çitle çevrilen caretta caretta yuvasından 59 gün sonra yavrular çıkmaya başladı. Çevre sakinleri ile EKODOSD üyeleri, geçen pazar gecesi yuvadan çıkan 29 yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaşabilmeleri için seferber oldu. Yavruların, şehir ışıklarından etkilenmemesi için yuvalama alanından denize doğru bir kanal açıldı. Carretta caretta yavruları, bu kanalı kullanarak denize ulaştı. Yavruların sorunsuz bir şekilde denizle buluşmaları çevre sakinlerini de sevindirdi.

'DENİZLERİMİZİ TEMİZ TUTALIM'

Kuşadası'nın caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında kaldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak ilçemize yumurta bırakan caretta caretta sayısında bir artış gözlemlemekteyiz. Ancak bu durumun devam edebilmesi için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Yaklaşık 20 kilometrelik kumsalı olan Kuşadası'nın ilerleyen dönemde 'Yuvalama Alanı' statüsüne alınmasını bekliyoruz" dedi.