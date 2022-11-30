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Kuşadası Milli Parkı Müdürü Aşık, görevden alındı

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#Koray Aşık#Kuşadası Milli Parkı Müdürü#Aydın
Kuşadası Milli Parkı Müdürü Aşık, görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 11:47

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, 5 adet tepesi kırılmış ve 3 adet devrik ağacı 'olağanüstü rapor' tanzim etmeden kestirmek ve naklettirmekten görevden alındığı açıklamasında bulundu.

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'dünyada bir örneği daha olmayan' ifadesiyle tanıttığı; Uluslararası Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) gibi ulusal ve uluslararası birçok yasayla korunan alan niteliğindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, izinsiz ağaç kesimiyle gündeme geldi. Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, Milli Park'ta iağaç kesimi gerekçesiyle 6 yıldır yaptığı müdürlük görevinden alındığı açıklaması yaptı. Aşık, Aydın il merkezine alınırken, yerine Özcan Mersin getirildi.

'5'İ TEPESİ KIRILMIŞ 3'Ü DEVRİK AĞAÇ KESİLDİ'

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Koray Aşık, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Milli Park Müdürlüğü görevinin sona erdiğini belirtti. Aşık, görevden alınma nedenini, "5 adet tepesi kırılmış ve 3 adet devrik ağacı 'olağanüstü rapor' tanzim etmeden kestirmek ve naklettirmek' olarak açıkladı. Meslek hayatı boyunca binlerce ağaç kestirdiğini, binlerce fidan diktiğini belirten Aşık, "Devletin 1 numaralı anayasal görevi olan 'Devlet vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlar' amir hükmü gereği olağanüstü rapor tanzim edilmesi ve onaylanmasına kadar geçecek yaklaşık 15 ile 30 gün kadar beklenmesinin imkansız olduğu durumlardan dolayı acil olarak kestirilmesi zorunluluktur" dedi.

Kuşadası Milli Parkı Müdürü Aşık, görevden alındı

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#Koray Aşık#Kuşadası Milli Parkı Müdürü#Aydın

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