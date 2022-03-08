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Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

#Aydın#Kuşadası #Özer Kayalı
Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalıya silahlı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B. (35) tarafından silahla vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Can B. gözaltına alındı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken, saldırgan Can B. kaçtı. Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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