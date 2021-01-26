MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı
GeriGündem Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk çevre yolunda seyir halinde olan 09 BC 347 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ege Mahallesi bölümünde refüje çarparak, karşı şeride geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan araç sürücüsü M.N. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle