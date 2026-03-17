Kuşadası Belediye başkanı tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 07:00
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ iddiasıyla 13 Mart’ta gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı ve Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı ile işinsanları Ferdi Zenginoğlu ile Hüseyin Kabasakal, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Hâkimlik sorgularının ardından, Kuşadası Belediye Başkanı Günel ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Gündeş ‘rüşvet almak’ suçundan, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal ise ‘rüşvet suçuna iştirak’ suçundan tutuklandı. Ahmet Taşkan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
CHP Lideri Özel, soruşturmanın siyasi olduğunu savunarak, “Bu süreç, Aydın Büyükşehir’in AKP’ye geçmesinin transfer ücreti” dedi.