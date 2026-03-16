Kuşadası Belediye Başkanı Günel tutuklandı

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 22:13

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘rüşvet almak’ suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik sorgularının ardından; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş ‘rüşvet almak’ suçundan, Belediye Mimarı ve Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal ‘rüşvet suçuna iştirak’ suçundan tutuklandı.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

