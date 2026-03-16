Kuşadası Belediye Başkanı dahil 6 kişiye tutuklama istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı ve Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal ‘Rüşvet’ ve ‘İrtikap’ iddiasıyla 13 Mart’ta gözaltına alındı.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş ‘rüşvet almak’ suçundan, Belediye Mimarı ve Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal ‘rüşvet suçuna iştirak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MAHİYETİ BELİRSİZ YÜKSEK TUTARLAR

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin adlarına kayıtlı şirketlere ait MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve müşteki beyanları, dijital materyallere ait ön inceleme raporlarının dosyaya girdiği belirtildi. Yazıda, şüphelilerin hesaplarında mahiyeti belirsiz şekilde yüksek tutarları bulan nakit para yatırma işlemlerinin tespit edildiği, şüphelilere ait şirketlerin kurulmalarına müteakip yüksek işlem hacimlerine ulaştıkları ancak mal ve hizmet alış/satışları ile hesaplar arasında tutarsızlıkların bulunduğu ifade edildi.

EŞLEŞMELER UYUMLU

Şüphelilerin, dosya kapsamında tutuklu bulunan Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever ile aralarında yoğun HTS trafiğinin tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, müşteki ve tanık beyanlarında geçen suça konu eylemlerin gerçekleştiği tarihler ve lokasyonlar ile şüphelilere ait baz eşleşmelerinin uyumlu olduğu ifade edildi.

Bu nedenle, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlatıldı.