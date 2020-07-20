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Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Kuşaadası'nda şehir merkezine inen domuzlar için 'sürev avı' izni verildi

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Kuşaadası'nda şehir merkezine inen domuzlar için 'sürev avı' izni verildi
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Kuşadası’nda tarım alanlarından sonra şehir merkezindeki evlere kadar inen domuzlar için 300 metre mesafeye kadar sürek avı izni verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda aç kaldıkları için şehir merkezine inen ve özellikle Ege Mahallesi ve çevresinde vatandaşlara zor anlar yaşatan domuzlar için sürek avı izni çıktı.

Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü’nün talebini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü 300 metre mesafeye kadar domuzlar için sürek avı izni verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdür Vekili Özcan Mersin tarafından imzalanan ve Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na gönderilen yazıda, “Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü’nün başvurusu üzerine müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede, bahse konu olan mevkilerde yaban domuzu populasyonundaki aşırı artış sonucu, yaban domuzlarının yiyecek bulmak için meskun mahallere geldiği ve güvenlik riski oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda gerekli güvenlik kurallarına uyularak, Kuşadası Devlet Avlağında, Yavansu, Değirmendere, Bayraklıdede ve Davutlar Mahalleri’nde yerleşim yerlerinin en az 300 metre dışında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı izni verilmiş olup, sürek avı yapacak ekibin sorumluluğuna da Mustafa Sarıoğlu getirilmiştir" denildi.

Bu arada, yaban domuzu sürek avı izni verilmesine Kuşadası’ndaki hayvanseverler tepki geldi. Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, “Tartışmalı bir karar. Bu karar kabul edilemez. Kent içinde sürek avına müsaade edilmemeli. Aydın Şube Müdürlüğü’nün aldığı bu karardan derhal dönülmeli “ dedi. Domuzların şehre indiği mahalle sakinleri ise özellikle geceleri sokağa çıkamadıklarını ve sürüler halinde gelen domuzların büyük tehlike oluşturduğu belirterek, önlem alınmasını istediler.

Domuzlar şehir merkezine indi
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