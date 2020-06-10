MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı
GeriGündem Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, kuş yakalamak için indiği 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan Mehmet Aksu (15), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bedir Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Aksu, içerisine yuva yapan kuşları yakalamak için kuyuya indi. Kuyuda mahsur kalan Aksu'nun sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipten bir itfaiye eri, beline halat bağlayarak vinç yardımıyla kuyuya indi. İtfaiye eri, kısa süre içerisinde mahsur kalan Mehmet Aksu'yu kurtararak kuyudan çıkardı. Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle