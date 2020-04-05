Kuş uçurtulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak, belirli istisnalar haricinde 15 gün süreyle araç giriş-çıkışına kapatıldı. 31 ilde giriş-çıkış yasağı dün geceden başlayarak çok sıkı uygulanmaya başlandı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarında, bütün özel araçlar tek tek kontrol edildi.

TAMİR İŞİM VAR HEMEN DÖNERİM

Giriş-çıkış yasağını delmeye çalışanların birbirinden komik bahaneleri de tutmadı. İşte o bahanelerden bazıları: Kayseri’nin Bünyan ilçesinden evine giden sürücü Erdal Şeker, “Uygulama gayet güzel ancak geç kalındı. Ben köye gübre atmaya gitmiştim. Yasağı duyunca bir daha geri dönemem diye hemen geri geldim” diye konuştu. İstanbul’dan çıkmaya çalışan bir sürücü de “Fındık ağaçlarıma gübre dökeceğim” diye geçmeye çalıştı.

BODRUM’A TEK ARAÇ GİRMEDİ

Özel otomobiliyle yola çıkan Erdoğan Öztürk ise “İstanbul’da tesisat işi yapıyorum. Yalova’da tesisat işimi halledip döneceğimi söyledim. Ama evraklarım olmadığı için çevirdiler” dedi. Tedbirlerin ardından Bodrum’a da araç girişi sıfıra indi.

İSTANBUL'UN 26 KAPISI KAPANDI

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle İstanbul’a araç giriş ve çıkış yasağı getirildi. Kararın yayınlanmasıyla Kocaeli istikametindeki Tuzla ve Şekerpınar ile Trakya tarafındaki Silivri’de 26 uygulama noktası oluşturuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur” dedi.

KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 29 Mart 2020’de kara ve hava yolundaki şehirlerarası toplu ulaşıma yönelik çıkarılan Seyahat İzin Belgesi’ne bugüne kadar 168 bin 517 başvuru yapıldı. Şartları taşıyan 41 bin 927’sinin seyahat izni onaylandı.

AĞIR HASTASI, CENAZESİ OLANLAR: Genelgeye göre, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar, şehirler arası seyahat izni talep edebiliyor.

TEMEL İHTİYAÇ MALZEMESİ TAŞIYANLAR: Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları çıkış yapabilecek.

72 SAAT KURALI UYGULANACAK: Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir.

TİCARİ YÜK TAŞIYANLAR TRANSİT GEÇECEK: Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek. Transit geçişlerine izin verilen yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak.

ÇALIŞANLAR İÇİN SGK BELGESİ: Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ: Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilecek.