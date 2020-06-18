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Haber Giriş: 18.06.2020 - 01:52,Son Güncelleme:

Küs kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Küs kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Küs, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özelikle, kullanım anlamı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Bu bakımdan, küs kelimesinin anlamı ve eş anlamlılarını öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için küs ne demek? Eş anlamlıları nelerdir, detaylarıyla derledik.

Arapça kökenli bir kelime olan küs sözcüğünün anlamı, 'darılmış olan kimse'dir.

 Küs Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 TDK kaynaklarına göre, küs kelimesinin anlamı, 'dargın olan, küsmüş olan kimse'dir. Bir diğer anlamı ise halk arasında 'küs çiçeği' olarak bilinen bir çalı bitkisidir ve baklagillerdendir. Ancak, en çok bilinen anlamı, karşısındaki kişi ile konuşmayı reddeden, dargın, kırgın anlamıdır. Küs kelimesinin, eş anlamlısını incelediğimizde yine karşılığı, dargın kelimesi olarak belirtilmiştir. Küs kelimesini zıt anlamlısı ise, barışık kelimesidir.

 Küs kelimesine verilebilecek örnekler şu şekilde olmalıdır; ' Bu kadar uzun süre küs kalmayı nasıl başarıyorsunuz?' veya ' Bu kadar uzun süre dargın kalmayı nasıl başarıyorsunuz?' örneklerinde açıkça gözüktüğü üzere, 2 cümle arasında hiç bir anlam farkı bulunmamaktadır. Küs ve dargın kelimeleri birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir.

 

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