Kuş kavgasında 2’nci perde

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İstanbul’da sokak hayvanlarını besleme konusu, sık sık iki taraf arasında tartışmalara yol açıyor. Ancak bu kez olayın odağında kediler ya da köpekler değil, kuşlar vardı. Beşiktaş Levent’te 26 Nisan günü avukat Aylin Esra Eren ile mahalle muhtarı Atacan Türk arasında “Burada kuş besleyemezsin” gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen diyalog, iddiaya göre Muhtar Türk’ün hakaretleriyle büyüdü. O anlara ait görüntüleri kaydeden Eren, videoyu sosyal medyada paylaştı ve konuyu yargıya taşıdı. Paylaşımın ardından pek çok tepki geldi.

‘ATTIĞINIZ EKMEKLER AĞAÇLARI KURUTUYOR’

Mahalle muhtarı Türk ile Eren’in tartıştığı kayıtta, “Git kendi evinde at bunu. Attığın ekmeklerden dolayı kurudu bu ağaç” dedi ve kayıt yapılan telefona yumruk attı. Bunun üzerine avukat Aylin Esra Eren, kendi avukatı Gizem Gonce ile savcılığa giderek mahalle muhtarı Atakan Türk hakkında şikâyetçi oldu. Eren, ifadesinde muhtar Türk’ün kendisine ağır hakaret ve küfürlerde bulunduğunu belirterek; ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’, ‘hakaret’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından şikâyetçi olduğunu söyledi.

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Avukat ve muhtarın ‘kuş’ tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Eren, muhtar Atakan Türk’e karşı koruma talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Atakan Türk hakkında hem Eren hem de Eren’in ailesine yaklaşmaması ve rahatsız etmemesi yönünde 60 gün süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Kaymakamlık da muhtar Atakan Türk hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca Eren, Atakan Türk’ün herkese açık sosyal medya hesaplarında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarını işlediğine yönelik ekran kayıtlarını alarak bu konuda da ihbarda bulundu. İhbar üzerine savcılık muhtar hakkında bu konudan da soruşturma başlattı.

‘MUHTARLIK YETKİSİYLE BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYOR’

Türk, hakkında verilen uzaklaştırma kararına rağmen iddiaya göre avukat Aylin Esra Eren’i rahatsız etmeye devam etti. Avukat Aylin Esra Eren’in avukatı Gizem Gonce açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Uzaklaştırma kararımız hâlâ yürürlükte. Ancak karşı taraf, müvekkilimin ve ailesinin nerede oturduğunu öğrenmeye çalışarak, muhtarlık yetkisini kullanıp kişisel bilgilere ulaşmaya çalışmakta. Bu da dolaylı olarak tehdit ve taciz anlamına geliyor. Bu sebeple Kaymalığa da CİMER üzerinden şikâyette bulunduk. Soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda savunma verdi.”